Elijah Bryant: 'Çalışmamızın karşılığını alıyoruz'

Anadolu Efes'te Elijah Bryant, 75-70 kazanılan AX Armani Exchange Milan maçı sonrası konuştu.



Bryant yaptığı açıklamada, "Kazandık ama 2 maçımız daha var şampiyonluğa. Basketbol bir takım sporu. Takımıma yardımcı olabileceğim her şeyi yaparım. Kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Hem savunmama, hem hücumuma özen gösteriyorum her gün. Boş şutu bulunca da değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Herkes birbirini iyi tamamlıyor. Bu takımda herkesin büyük özgüveni var. Çalışmamızın da karşılığını alıyoruz. Evimizde oynamak harika bir his. Gerçekten harika bir atmosfer yaratılıyor." diyerek sözlerini noktaladı.





