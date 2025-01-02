Elias Jelert'e Everton kancası!

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 21 yaşındaki Elias Jelert, İngiliz Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
2029 yılına kadar Sarı- Kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a resmi teklifin gelmesi bekleniyor.
Cimbom, bir türlü gerekli patlamayı yapamayan Jelert'in satışına sıcak bakıyor. Ancak en az 9 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında sağ bek transferi için arayışlara başladı.
Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Jelert'in satışını bekledikten sonra hamle yapması bekleniyor.
HEDEFİ ADA'DA OYNAMAK
Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, en büyük hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti. Galatasaray, istediği rakamlara ulaşılırsa oyuncusunu elden çıkartacak.
JELERT'İN PERFORMANSI
Jelert, Galatasaray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. Kariyerinde 159 maçta forma giyen Elias Jelert, 4 gol atarken 13 de asist yaptı.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
2029 yılına kadar Sarı- Kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a resmi teklifin gelmesi bekleniyor.
Cimbom, bir türlü gerekli patlamayı yapamayan Jelert'in satışına sıcak bakıyor. Ancak en az 9 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında sağ bek transferi için arayışlara başladı.
Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Jelert'in satışını bekledikten sonra hamle yapması bekleniyor.
HEDEFİ ADA'DA OYNAMAK
Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, en büyük hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti. Galatasaray, istediği rakamlara ulaşılırsa oyuncusunu elden çıkartacak.
JELERT'İN PERFORMANSI
Jelert, Galatasaray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. Kariyerinde 159 maçta forma giyen Elias Jelert, 4 gol atarken 13 de asist yaptı.