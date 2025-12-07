07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Eleştirilerden alkışlara: Leroy Sane

Sezon başındaki tartışmalı performansını geride bırakan Leroy Sane, derbi ve Samsunspor maçlarındaki gol-asist katkılarıyla formunu zirveye taşıdı.

Haber: Sporx.com
Sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Leroy Sane, son haftalardaki çıkışıyla adeta yeniden doğdu. 
 
Galatasaray'da eleştirilerin odağından uzaklaşan Alman yıldız, özellikle derbi ve lig maçlarındaki etkili performansıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not alıyor.
 
DERBİDE PARLADI, GOLÜYLE DAMGA VURDU
 
Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynanan dev derbide yüksek temposuyla dikkat çeken 29 yaşındaki kanat oyuncusu, attığı klas golle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamış ve maçın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
 
SAMSUNSPOR MAÇINDA ŞOV DEVAM ETTİ
 
Sane, bu çıkışını Süper Lig'in 15. haftasında 3-2 kazanılan Samsunspor karşılaşmasında da sürdürdü.
 
Hem gol atan hem de Osimhen'in golünde asist yapan başarılı futbolcu, oyunun iki yönündeki etkili görüntüsüyle tribünlerden büyük alkış topladı.
 
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
 
Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 19 maça çıkan Leroy Sane, 5 gol ve 4 asiste ulaşarak 9 gole doğrudan katkı verdi.
 
Son haftalardaki performansı ise taraftarlar ve teknik heyet tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.
 
Sane'nin yükselişi, Galatasaray'ın hücum hattında elini güçlendirirken, Alman oyuncunun formunu sezon geneline yayması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
