Eleştirilerden alkışlara: Leroy Sane

Sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Leroy Sane, son haftalardaki çıkışıyla adeta yeniden doğdu.

Galatasaray 'da eleştirilerin odağından uzaklaşan Alman yıldız, özellikle derbi ve lig maçlarındaki etkili performansıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not alıyor.

DERBİDE PARLADI, GOLÜYLE DAMGA VURDU

Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynanan dev derbide yüksek temposuyla dikkat çeken 29 yaşındaki kanat oyuncusu, attığı klas golle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamış ve maçın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

SAMSUNSPOR MAÇINDA ŞOV DEVAM ETTİ

Sane, bu çıkışını Süper Lig'in 15. haftasında 3-2 kazanılan Samsunspor karşılaşmasında da sürdürdü.

Hem gol atan hem de Osimhen'in golünde asist yapan başarılı futbolcu, oyunun iki yönündeki etkili görüntüsüyle tribünlerden büyük alkış topladı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 19 maça çıkan Leroy Sane, 5 gol ve 4 asiste ulaşarak 9 gole doğrudan katkı verdi.

Son haftalardaki performansı ise taraftarlar ve teknik heyet tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Sane'nin yükselişi, Galatasaray'ın hücum hattında elini güçlendirirken, Alman oyuncunun formunu sezon geneline yayması bekleniyor.