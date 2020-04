Electra: "Dennis'le, Bulls'un antrenman tesisinin her yerinde seks yapmıştık"

Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman'ın eski eşi Carmen Electra, Rodman ile ilgili düşüncelerini ve anılarını anlattı.



Dünyadaki milyonlarca izleyici gibi, eski Playboy modeli ve MTV sunucusu Electra da Michael Jordan'ın Chicago Bulls ile son şampiyonluk sezonu hakkındaki destansı belgesel "The Last Dance"de büyülenmişti.



Oldukça renkli bir kişiliğe sahip olduğu bilinen Rodman'ın, Las Vegas'taki olağan dışı partileriyle bezeli meşhur sezonu, eski eşi Electra'yı da içeriyordu.



Belgeselde yapılan röportajında, Rodman'ın kız arkadaşı olmanın "kesinlikle bir mesleki tehlike" olduğunu söylemesine rağmen, Electra, kendisiyle geçirdiği zamanı hatırladığında ona olan sevgisini de belli ediyordu.



Lakin birliktelikleri, 1998'de Vegas'taki bir gece evlenmelerinin neredeyse bir yıl sonrasında sona ermişti. Artık bir çift olmamalarına rağmen, irtibatta kalan ikili, 1999'da Miami Beach'teki bir otelde fiziksel bir kavgaya girdikleri için, tutuklanmışlardı.



The Times ile yaptığı röportajda, Electra, Rodman ile ilgili detaylı açıklamalar yaptı:



"Dennis'i tekrar sahada görmek beni gözyaşlarına boğmuştu."



"Hiç pişman değilim. Dennis'in tüm farklı taraflarını görmüştüm. Her zaman 'Kimse beni anlamıyor.' derdi. Bazen çok duygusaldı. Sonra tatlı romantik tarafı ortaya çıkardı ve tüylü atkılar takıp, içmeyi ve eğlenmeyi seven, eksantrik bir adam olurdu. Ancak sahada vahşi bir adamdı."



"Dennis'in kutlama yapmak ritüelleri olurdu ve büyük bir şekilde kutlardı. Bir sürü shot atardık. Gittiğimiz her yerde insanlar onu takip ederdi. Ona hep Pied Piper derdim. Renkli saçları ve dövmeleriyle dikkatinizi çekmemesi imkansızdı. Önce striptiz kulübüne giderdik, sonra sabaha karşı başka yerlere. Çok iyi vakit geçirirdik."



"JORDAN'I KIZDIRDIĞIMI BİLMİYORDUM"



"Dennis çok alçakgönüllü biriydi. Küçük bir evi ve bir kamyonu vardı. Oturma odasında bir kanepe vardı. Yere bir yatak atardı ve biz de orada uyurduk. Perde arkasındaki drama hakkında hiçbir fikrim yoktu. Michael Jordan'ın çıldırdığıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu."



"O, basketbolun kötü çocuğuydu. Madonna ile çıkmıştı. Bir süre sonra, beni Chicago'ya uçmaya ve maçını izlemeye davet ediyordu. Bulls'un maçlarını izlemek harikaydı. Michael Jordan ve Scottie Pippen. O Şikago'daki ilk gece, Dennis bana 'Bir yere gitmiyorsun' demişti. Ondan sonra hızlı gelişmişti. Birbirimize oldukça hızlı tutulmuştuk."



"20'li yaşlarımdaydım. İçmek ve kulüplere gitmek istediğim bir dönemdi. Sonunda takımdaki çocuklardan biri olmuştum. Onunla tüm maçlara ve her yere gitmemi istiyordu. Şikago'dan her ayrıldığımda, uçakta ağlamaya başlardım, çünkü onu özlerdim."



"ANTRENMAN TESİSİNDE SEKS YAPTIK"



"Bulls'un izin yaptığı bir günde, Dennis benim için bir sürprizi olduğunu söylemişti. Gözlerimi bağlamıştı ve motosikletine binmiştik. Gözlerimi açtığında, Bulls'un antrenman tesisinde, sahanın ortasındaydık. Çılgıncaydı, şekerci dükkanındaki iki çocuk gibiydik. Dolaptan çubuklu dondurma yiyorduk ve neredeyse her yerde seks yapmıştık. Fiziksel terapi odasında, ağırlık salonunda. E tabii sahanın ortasında da. Doğrusu, hayatında herhalde o kadar çalışmamıştır (Gülüyor)."