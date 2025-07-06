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Elan Ricardo'ya iki talip birden!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kattığı ancak sakatlıklar yüzünden şans bulamayan oyuncusu Elan Ricardo için Avrupa'dan teklifler var.

calendar 06 Temmuz 2025 14:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Elan Ricardo'ya iki talip birden!
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kolombiya'nın La Equidad takımından 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı. Siyah-beyazlı forma altında sergilediği potansiyel, özellikle genç yaşına rağmen sahada gösterdiği olgun performansla dikkat çekti.

LECH POZNAN'DAN RESMİ TEKLİF

Polonya'nın köklü ekiplerinden Lech Poznan, Elan Ricardo için Beşiktaş'a resmi kiralama teklifinde bulundu. Bu teklif, genç futbolcunun Avrupa'da fark edilmekte olduğunu gösteren somut bir adım olarak değerlendirildi. Öte yandan, Portekiz'den de bir kulübün Ricardo'ya ilgi gösterdiği öğrenildi. Kulübün ismi açıklanmasa da, temasların başladığı belirtiliyor.



KİRALIK FORMÜLÜ

Beşiktaş yönetimi, Kolombiyalı oyuncunun daha fazla süre alarak kendisini geliştirmesini hedefliyor. Özellikle rekabetçi liglerde oynayarak tecrübe kazanmasının, oyuncunun bireysel gelişimi için kritik olduğu düşünülüyor. Bu nedenle genç orta sahanın kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

UZUN VADELİ YATIRIM

Kulüp kaynaklarına göre, Ricardo'nun gelişimi uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Beşiktaş, Ricardo'nun potansiyeline güveniyor ve onun Avrupa'da geçireceği sürecin ardından daha olgun ve güçlü bir şekilde takıma dönmesini umuyor. Siyah-beyazlılar, bu kiralama sürecinin hem oyuncuya hem kulübe önemli katkılar sağlayacağı görüşünde.

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