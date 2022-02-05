El-Ehli FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finalde!

Mısır'ın El-Ehli takımı, 2. tur mücadelesinde Meksika temsilcisi Monterrey'i 1-0 yenerek yarı finalist oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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El-Ehli FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finalde!
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05 Şubat 2022 23:50
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika'nın Monterrey takımını 1-0 mağlup eden Mısır temsilcisi El-Ehli, yarı finale çıktı.

18. Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci turunda, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Mısır'ın El-Ehli ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Monterrey takımları karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi 53. dakikada Muhammed Hany'nin golüyle 1-0 kazanan Mısır ekibi, yarı finale yükseldi.

El-Ehli, 8 Şubat Salı günü oynanacak yarı final mücadelesinde, Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşı karşıya gelecek.

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