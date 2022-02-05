El-Ehli FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finalde!

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika'nın Monterrey takımını 1-0 mağlup eden Mısır temsilcisi El-Ehli, yarı finale çıktı.
18. Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci turunda, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Mısır'ın El-Ehli ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Monterrey takımları karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi 53. dakikada Muhammed Hany'nin golüyle 1-0 kazanan Mısır ekibi, yarı finale yükseldi.
El-Ehli, 8 Şubat Salı günü oynanacak yarı final mücadelesinde, Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşı karşıya gelecek.
18. Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci turunda, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Mısır'ın El-Ehli ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Monterrey takımları karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi 53. dakikada Muhammed Hany'nin golüyle 1-0 kazanan Mısır ekibi, yarı finale yükseldi.
El-Ehli, 8 Şubat Salı günü oynanacak yarı final mücadelesinde, Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşı karşıya gelecek.