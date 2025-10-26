27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

El Clasico'nun Türk yıldızları!

Futbolseverlerin nefesini kesecek El Clasico, bu akşam yine sahnede olacak. Tarih boyunca bu dev maçta Türk futbolcular da sahne aldı.

calendar 26 Ekim 2025 01:33 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 09:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
El Clasico'nun Türk yıldızları!
İspanya La Liga'nın zirvesini yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

El Clasico tarihine imza atan sadece yabancı yıldızlar değil; Türk futbolcular da bu efsanenin bir parçası oldu.

İlk olarak 2003'te Rüştü Reçber, Barcelona formasıyla Real Madrid karşısında sahaya çıktı ve Türk futbol tarihine geçen bir ilki gerçekleştirdi.

Ardından Nuri Şahin, Real Madrid'de kısa ama unutulmaz bir dönem yaşadı.

Hamit Altıntop da 2011–2012 sezonunda Real Madrid kadrosundaydı ve El Clasico heyecanını tattı.

Arda Turan, 2015–2017 yılları arasında Barcelona formasıyla Real Madrid'e karşı oynayarak bu prestijli arenada yer aldı.

Son olarak, genç yaşına rağmen "geleceğin yıldızı" olarak görülen Arda Güler, Real Madrid kadrosuna katılarak bu geleneği sürdürdü. Arda Güler'in bu akşam da Barcelona karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Mesut Özil ise Alman Milli Takımı'nı seçmiş olsa da Türk kökenleriyle bu listeye duygusal olarak dahil ediliyor; Real Madrid formasıyla Barcelona'ya karşı oynadığı dönemlerde Türk futbolseverlerin kalbinde ayrı bir yere sahipti.

Her biri, El Clasico sahnesinde Türkiye'yi temsil ederek sadece kendi kariyerlerine değil, Türk futboluna da uluslararası bir gurur sayfası ekledi. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
