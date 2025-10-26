El Clasico'nun Türk yıldızları!

İspanya La Liga'nın zirvesini yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.El Clasico tarihine imza atan sadece yabancı yıldızlar değil; Türk futbolcular da bu efsanenin bir parçası oldu.İlk olarak 2003'teBarcelona formasıyla Real Madrid karşısında sahaya çıktı ve Türk futbol tarihine geçen bir ilki gerçekleştirdi.Ardından Nuri Şahin, Real Madrid'de kısa ama unutulmaz bir dönem yaşadı.da 2011–2012 sezonunda Real Madrid kadrosundaydı ve El Clasico heyecanını tattı., 2015–2017 yılları arasında Barcelona formasıyla Real Madrid'e karşı oynayarak bu prestijli arenada yer aldı.Son olarak, genç yaşına rağmen "geleceğin yıldızı" olarak görülen, Real Madrid kadrosuna katılarak bu geleneği sürdürdü. Arda Güler'in bu akşam da Barcelona karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.ise Alman Milli Takımı'nı seçmiş olsa da Türk kökenleriyle bu listeye duygusal olarak dahil ediliyor; Real Madrid formasıyla Barcelona'ya karşı oynadığı dönemlerde Türk futbolseverlerin kalbinde ayrı bir yere sahipti.Her biri, El Clasico sahnesinde Türkiye'yi temsil ederek sadece kendi kariyerlerine değil, Türk futboluna da uluslararası bir gurur sayfası ekledi.