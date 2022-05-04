Ekrem İmamoğlu ağladığı fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

"AĞLADIM ÇÜNKÜ..."

"GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENDİM"

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından ortaya çıkan ve çok konuşulan ağlama görüntüsüyle ilgili ilk kez konuştu.Ekrem İmamoğlu, yıllar sonra şampiyonluk gördüğünü belirterek "" ifadelerini kullandı.Gösteriler hakkında da konuşan Ekrem İmamoğlu "" açıklamasını yaptı.