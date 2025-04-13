Efkan Bekiroğlu: 'Bireysel kalite sonucu belirledi'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.



Sivasspor forması giyen Efkan Bekiroğlu, Fenerbahçe karşılaşması ardından konuştu.



Sonucu bireysel kalitenin belirlediğini söyleyen Efkan şu ifadeleri kullandı, "Maalesef. 2-1'den sonra doğdu içimize bir tane daha atabileceğimiz, pozisyonlar da bulduk ama maalesef. Tadic attı. Bireysel kaliteleri var tabii ki. Tadic'in golünden sonra bizim için bitti zaten." dedi.



Sivasspor forması giyen Garry Rodrigues maçın ardından konuştu.



Puan için buraya geldiklerini söyleyen Rodrigues, "Fenerbahçe güçlü bir takım. Şampiyonluk mücadelesi veriyor. Puan için buraya geldik. Fenerbahçe, ilk yarıda kritik bir dakikada gol attı. İyi mücadele ediyorduk ama puan alamadık." ifadelerini kullandı.