Efeler 09 SFK, liderlik için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Gaziantep FK'ya elenen Efeler 09 SFK, ligde oynayacağı Ergene Velimeşespor maçında liderlik koltuğunu devralma hedefinde olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09 SFK, liderlik için sahaya çıkıyor
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03 Kasım 2023 13:30
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik yarışındaki Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda ise Süper Lig temsilcisi rakibi Gaziantep FK'ya direnemedi.

Güçlü rakibine deplasmanda 4-0 mağlup olan Aydın ekibi, kupa defterini ilk maçtan kapatarak lige döndü.

Efeler ligde bu hafta pazartesi günü Ergene Velimeşespor deplasmanına liderlik koltuğunu devralma hedefiyle çıkacak.

Yeşil-beyazlı ekip geçen hafta Batman Petrolspor'a evinde 5-0 yenilerek zirve fırsatını tepmişti.

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