Efeler 09 SFK, liderlik için sahaya çıkıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik yarışındaki Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda ise Süper Lig temsilcisi rakibi Gaziantep FK'ya direnemedi.
Güçlü rakibine deplasmanda 4-0 mağlup olan Aydın ekibi, kupa defterini ilk maçtan kapatarak lige döndü.
Efeler ligde bu hafta pazartesi günü Ergene Velimeşespor deplasmanına liderlik koltuğunu devralma hedefiyle çıkacak.
Yeşil-beyazlı ekip geçen hafta Batman Petrolspor'a evinde 5-0 yenilerek zirve fırsatını tepmişti.
Güçlü rakibine deplasmanda 4-0 mağlup olan Aydın ekibi, kupa defterini ilk maçtan kapatarak lige döndü.
Efeler ligde bu hafta pazartesi günü Ergene Velimeşespor deplasmanına liderlik koltuğunu devralma hedefiyle çıkacak.
Yeşil-beyazlı ekip geçen hafta Batman Petrolspor'a evinde 5-0 yenilerek zirve fırsatını tepmişti.