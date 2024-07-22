Efeler 09 SFK'da imzalar yakın

TFF 3. Lig ekibi Efeler 09 SFK'da Başkan Mahmut Gözüaçık, anlaştıkları futbolculara hafta içinde imza attıracaklarını söyledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09 SFK'da imzalar yakın
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22 Temmuz 2024 12:35
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi yönetimi değişen Efeler 09 SFK'da Başkan Mahmut Gözüaçık, anlaştıkları futbolculara hafta içinde imza attıracaklarını söyledi.

Transferde geçen hafta Altınordu'dan 11 genç futbolcu kiralayan Aydın ekibi, Kocaeli Kartepe'deki kampını sürdürürken, Başkan Gözüaçık, Teknik Direktör Tolga Şanbay'ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. 

Mahmut Gözüaçık yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'da başlayan Kartepe kampında çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Takımımızda şu an için her şey yolunda. Transferlerimiz tamam. Anlaştığımız oyuncular için hafta başından itibaren imza töreni düzenleyeceğiz. Şu ana kadar 7 oyuncu ile anlaşma sağladık. Altınordu'dan kiralık olarak aldığımız oyuncularla birlikte güçlü bir takım olduk. Hedefimiz Play-Off oynamak. İlk etap kampımız 29 Temmuz'da bitecek. Daha sonra da 15 gün sürecek olan ikinci etap kampımız başlayacak" dedi.

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