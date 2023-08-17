Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, ABD Milli takımı antrenmanı sırasında Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr.'a yaptığı trash-talk dikkat çekti.
ABD Milli takım antrenmanında Edwards'ın, potaya gidip smaç yaptığı ve Jackson Jr.'ın kendisine müdahale etmediği pozisyon sonrasında, hızlıca Grizzlies pivotuna yönelik şu ifadeleri kullandığı duyuldu:
"Zıplasana, sen Yılın Savunmacısı değil misin?"
Geçtiğimiz sezon 24,6 sayı ortalamsaıyla All-Star seçilmiş olan ve NBA'deki en iyi genç süperstarlardan biri olarak görülen Edwards'ın yetenekleri ve renkli kişiliğiyle, ligdeki geleceğinin oldukça parlak olması bekleniyor.
ABD Milli takım antrenmanında Edwards'ın, potaya gidip smaç yaptığı ve Jackson Jr.'ın kendisine müdahale etmediği pozisyon sonrasında, hızlıca Grizzlies pivotuna yönelik şu ifadeleri kullandığı duyuldu:
"Zıplasana, sen Yılın Savunmacısı değil misin?"
Geçtiğimiz sezon 24,6 sayı ortalamsaıyla All-Star seçilmiş olan ve NBA'deki en iyi genç süperstarlardan biri olarak görülen Edwards'ın yetenekleri ve renkli kişiliğiyle, ligdeki geleceğinin oldukça parlak olması bekleniyor.