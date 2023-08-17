Edwards'tan Jackson Jr'a: "Zıplasana, sen Yılın Savunmacısı değil misin?"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, ABD Milli takımı antrenmanı sırasında Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr.'a yaptığı trash-talk dikkat çekti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Edwards'tan Jackson Jr'a: 'Zıplasana, sen Yılın Savunmacısı değil misin?'
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17 Ağustos 2023 13:12
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 13:17
Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, ABD Milli takımı antrenmanı sırasında Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr.'a yaptığı trash-talk dikkat çekti.

ABD Milli takım antrenmanında Edwards'ın, potaya gidip smaç yaptığı ve Jackson Jr.'ın kendisine müdahale etmediği pozisyon sonrasında, hızlıca Grizzlies pivotuna yönelik şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

"Zıplasana, sen Yılın Savunmacısı değil misin?"




Geçtiğimiz sezon 24,6 sayı ortalamsaıyla All-Star seçilmiş olan ve NBA'deki en iyi genç süperstarlardan biri olarak görülen Edwards'ın yetenekleri ve renkli kişiliğiyle, ligdeki geleceğinin oldukça parlak olması bekleniyor.

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