Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, ABD Milli takımı antrenmanı sırasında Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr.'a yaptığı trash-talk dikkat çekti.



ABD Milli takım antrenmanında Edwards'ın, potaya gidip smaç yaptığı ve Jackson Jr.'ın kendisine müdahale etmediği pozisyon sonrasında, hızlıca Grizzlies pivotuna yönelik şu ifadeleri kullandığı duyuldu:



"Zıplasana, sen Yılın Savunmacısı değil misin?"









Geçtiğimiz sezon 24,6 sayı ortalamsaıyla All-Star seçilmiş olan ve NBA'deki en iyi genç süperstarlardan biri olarak görülen Edwards'ın yetenekleri ve renkli kişiliğiyle, ligdeki geleceğinin oldukça parlak olması bekleniyor.



