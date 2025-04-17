Minnesota Timberwolves'un yıldız ismi Anthony Edwards, Los Angeles Lakers ile oynayacakları ilk tur serisi öncesinde baskıdan etkilenmediğini belirtti.



Basın toplantısında konuşan Edwards, Lakers'ın yıldız kadrosuna dair yapılan yorumlara karşılık olarak, "Herkesin Lakers'ı desteklemesi hoşuma gidiyor. Zaten öyle olması gerekiyor. Kimse Timberwolves'un kazanmasını istemiyor, bunu anlıyorum," dedi.



LeBron James ve Luka Doncic'in öncülüğündeki Lakers, ulusal ilginin odağı olurken, Timberwolves cephesinde ise Julius Randle, Donte DiVincenzo ve Naz Reid gibi isimlerle yenilenmiş bir kadro ve Edwards'ın liderliği öne çıkıyor.



Edwards, playoff baskısının farklı olup olmadığına dair soruya, "Hayır, benim için abartı değil. Oynamaya hazırım," yanıtını verdi.



Lakers savunmasının yoğun ilgisini beklediğini dile getiren Edwards, "Top bende olduğunda beş kişi üzerime bakacak. O pası her seferinde verebilmem lazım," ifadelerini kullandı.



Takım arkadaşlarına güvenmenin önemini vurgulayan Edwards, "Donte, Nickeil, Naz, Jaden… O şutları çekmeye hazır olmalılar, hiçbir fırsatı geri çevirmemeliler. Ben de o pasları atmaktan çekinmemeliyim," dedi.



Top dışında savunma yapmanın önemine de değinen yıldız oyuncu, "Top bende değilken bile kilitlenmem gerekiyor çünkü o anlarda beni hedef almaya çalışacaklar," şeklinde konuştu.



Geçen sezon Batı Konferansı Finalleri'nde elenen Timberwolves için bu yıl daha hazır olduklarını belirten Edwards, "Geçen yıl Dallas'a karşı hazır değildim ama bu kez hazır olacağım," dedi.



LeBron James'e karşı ilk kez playoffta oynayacak olmasına dair de konuşan Edwards, "Tarihin en büyük oyuncularından birine karşı mücadele etmek önemli. Onu playoff dışında bırakmak, kariyerimde özel bir yer edinir. Zor olacak ama keyifli bir yolculuk," dedi.



Doncic hakkında ise "Zor şutları sokmada ligin en iyisi olabilir," ifadelerini kullandı. Ayrıca topsuz oyundaki gelişimini de vurgulayan Edwards, "Eskiden tek yönlüydüm ama artık topsuz oyunda da daha iyiyim. Kesiyorum, perde yapıyorum, takım arkadaşlarıma alan yaratıyorum," şeklinde konuştu.



Edwards, son olarak kondisyonunun üst seviyede olduğunu ve Lakers'ın oyun planlarına karşı sürekli hazır olmak gerektiğini belirtti: "Oyunu okuyup reaksiyon göstermek lazım. Kimin oyuna girdiğine, nasıl değişiklik yaptıklarına bakmalıyız. Hazır olmalıyız."



Serinin ilk maçı Cumartesi gecesi Crypto.com Arena'da oynanacak.



