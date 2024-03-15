Edin Visca, siftah peşinde

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, Fenerbahçe'ye karşı bordo-mavili forma altında ilk golünü atmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Visca, siftah peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2024 11:28
Edin Visca, Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı 5. maçına çıkacak.

Daha önceki 4 karşılaşmada golü bulunmayan Boşnak yıldız, pazar günü siftah yapmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında 3-2 kazanılan mücadelede asist yapan Vişça, bu kez gol sevincini arzuluyor.

Fenerbahçe'ye karşı 25 maçta 7 kez ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, bunların tamamını Başakşehir'de kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery