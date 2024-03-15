Edin Visca, siftah peşinde

Edin Visca, Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı 5. maçına çıkacak.
Daha önceki 4 karşılaşmada golü bulunmayan Boşnak yıldız, pazar günü siftah yapmak istiyor.
Sezonun ilk yarısında 3-2 kazanılan mücadelede asist yapan Vişça, bu kez gol sevincini arzuluyor.
Fenerbahçe'ye karşı 25 maçta 7 kez ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, bunların tamamını Başakşehir'de kaydetti.
Daha önceki 4 karşılaşmada golü bulunmayan Boşnak yıldız, pazar günü siftah yapmak istiyor.
Sezonun ilk yarısında 3-2 kazanılan mücadelede asist yapan Vişça, bu kez gol sevincini arzuluyor.
Fenerbahçe'ye karşı 25 maçta 7 kez ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, bunların tamamını Başakşehir'de kaydetti.
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