Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Edin Visca'dan haber var.



Bosnalı yıldızın lige verilen arada çalışmalarını hızlandırdığı ve 12 Mart'ta oynanacak olan Adana Demirspor müsabakasında sahaya çıkmayı hedeflediği ifade edildi.



Üst üste sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Edin Visca, bu sezon sadece 5 maçta sahaya çıktı.





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