Edin Visca'dan Başkan Ağaoğlu'na söz!

VISCA İÇİN ACELE EDİLMEYECEK

VISCA BAŞKAN AĞAOĞLU'NA SÖZ VERDİ

TRABZONSPOR'DAKİ SON PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Edin Visca, sahalara döneceği günü iple çekiyor. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan Boşnak futbolcu, Kasım ayında hazır hale gelecek.Edin Visca için teknik heyet acele etmeyecek. Önce hafif tempolu yürüyüşler yapacak olan Visca daha sonra vites artıracak. Trabzonspor, Antalya'da kamp yaparken Visca da takımda oynayabilecek düzeye gelmek için uğraş verecek.Öte yandan Edin Visca'nın başkan Ahmet Ağaoğlu'na bir söz verdiği ortaya çıktı. Visca'nın, bordo-mavililerin 1 numaralı ismiyle yaptığı konuşmada, "Verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Sahalara daha güçlü şekilde dönmek için elimden geleni yapacağım. Gerçek Visca'yı herkese izlettireceğim" dediği öğrenildi.Bu sezon 3 maçta 196 dakika süre alan ve 1 asist üreten Visca geçen sezon 40 maçta 10 gol ve 12 asistlik katkı yaparak takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.