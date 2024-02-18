Edin Dzeko yeniden seriye bağladı!

Alanyaspor ile oynanan maçta gol hasretine son veren Edin Dzeko, Rizespor maçındaki golüyle birlikte yeniden seriye bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko yeniden seriye bağladı!
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18 Şubat 2024 13:10
Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydeden Edin Dzeko, ligdeki gol sayısını 18'e çıkarırken krallık yarışında da rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

Süper Lig'de 19. haftada oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan golcü futbolcu, ardından çıktığı 5 mücadelede gol katkısı yapamayıp, Corendon Alanyaspor müsabakasında fileleri havalandırmıştı.

Dzeko, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte üst üste 2 maçta gol atarak yeniden seriye geçti.

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