Edin Dzeko'dan olay yaratan paylaşım!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi.
Sarı lacivertli futbolcu, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı.
Dzeko, sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı.
Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
Sarı lacivertli futbolcu, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı.
Dzeko, sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı.
Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.