Edin Dzeko'da kırık tespit edildi!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Dzeko'da kırık tespit edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2025 13:34
Son güncelleme 22 Mart 2025 13:37
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli milli futbolcusu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun Romanya ile oynanan maçta oluşan burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi karşısında forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek. 

TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, maçın ardından yaptığı açıklamada, Edin Dzeko'nun durumunu tam olarak bilmediğini söyledi. Barbarez, "Sanırım Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Soyunma odasında değildi. Henüz tam bir bilgim yok." dedi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery