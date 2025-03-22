Edin Dzeko'da kırık tespit edildi!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli milli futbolcusu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun Romanya ile oynanan maçta oluşan burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi karşısında forma giyemeyecek.
Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.
TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?
Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, maçın ardından yaptığı açıklamada, Edin Dzeko'nun durumunu tam olarak bilmediğini söyledi. Barbarez, "Sanırım Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Soyunma odasında değildi. Henüz tam bir bilgim yok." dedi.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun Romanya ile oynanan maçta oluşan burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi karşısında forma giyemeyecek.
Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.
TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?
Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, maçın ardından yaptığı açıklamada, Edin Dzeko'nun durumunu tam olarak bilmediğini söyledi. Barbarez, "Sanırım Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Soyunma odasında değildi. Henüz tam bir bilgim yok." dedi.