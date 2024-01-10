Edin Dzeko, BÜYÜK oynuyor

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Konyaspor maçının ilk yarısında 3 gol atarak gol sayısını 16'ya yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko, BÜYÜK oynuyor
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10 Ocak 2024 20:54
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Konyaspor maçının ilk yarısında 3 gol atarak gol sayısını 16'ya yükseltti.

İlk golünü 11. dakikada penaltıdan atan Dzeko, 32 ve 40. dakikalarda da fileleri havalandırarak ligde attığı gol sayısını 16'ya ulaştırdı.

Öte yandan Edin Dzeko, ligde attığı 16 golün sadece 1'ini bu maçta attığı penaltı golüyle kaydetti.

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