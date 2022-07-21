Edgar Ie, Süper Lig'de kalıyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü'nün transferde Edgar Ie'yi düşündüğü iddia edildi. Futbolcu transfere sıcak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edgar Ie, Süper Lig'de kalıyor!
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21 Temmuz 2022 14:18
Trabzonspor'da geçen sezon sağ diz ön çapraz bağı kopan ve ameliyat olan Portekizli futbolcu Edgar Ie için bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli futbolcuya Ankaragücü'nün talip olduğu iddia edildi.

ALTAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Geçen sezon 18. haftada oynanan Altay maçında sakatlan futbolcu ile bordo-mavililer karşılıklı anlaşmayla sözleşmeyi feshetti. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuya başkent ekibi ilgi gösteriyor.

ANKARAGÜCÜ EDGAR'I İSTİYOR

Şu ana kadar 12 transfer yapan Ankaragücü, Edgar'ı da alırsa 13. oyuncuya imza atmış olacak. Mustafa Dalcı ve öğrencileri, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.

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