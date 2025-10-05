05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-080'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-277'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-080'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-037'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-177'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-077'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-049'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-020'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-178'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-179'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-080'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-079'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Ederson'dan kötü haber: Kale Tarık Çetin'in!

Fenerbahçe'de Ederson, Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Samsunspor karşısında Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin koruyacak.

calendar 05 Ekim 2025 17:30 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 17:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ederson'dan kötü haber: Kale Tarık Çetin'in!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kalede Tarık Çetin görev yapacak.

EDERSON YETİŞMİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Ederson, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçta kalede Tarık Çetin olacak.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Tarık Çetin, Rizespor'da oynadığı 88 maçın 25'inde, Karagümrük'te ise 44 maçın 18'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.