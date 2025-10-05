Ederson'dan kötü haber: Kale Tarık Çetin'in!

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kalede Tarık Çetin görev yapacak.
EDERSON YETİŞMİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Ederson, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçta kalede Tarık Çetin olacak.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Tarık Çetin, Rizespor'da oynadığı 88 maçın 25'inde, Karagümrük'te ise 44 maçın 18'inde kalesini gole kapatmayı başardı.
EDERSON YETİŞMİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Ederson, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçta kalede Tarık Çetin olacak.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Tarık Çetin, Rizespor'da oynadığı 88 maçın 25'inde, Karagümrük'te ise 44 maçın 18'inde kalesini gole kapatmayı başardı.