Eczacıbaşı, set vermeden turladı

CEV Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Zeleznicar'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, set vermeden turladı
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24 Kasım 2021 22:06
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Zeleznicar'ı 3-0 yendi.

İlk mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlı ekip, son 16 turuna yükseldi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Volodymyr Paievsky (Ukrayna), David Cormie (İskoçya)

Eczacıbaşı Dynavit: McKenzie, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Hande Baladın, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci)

Zeleznicar: Perovic, Savicevic, Uzelac, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic (Ivanovic, Markovic)

Setler: 25-16, 25-21, 25-13

Süre: 71 dakika (26, 24, 21)


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