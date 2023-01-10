Eczacıbaşı Dynavit, evinde Chemik Police'yi konuk edecek

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında 11 Ocak Çarşamba günü Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police ekibini konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



İki takım da grupta daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Eczacıbaşı Dynavit ilk maçında CSM Targoviste'yi, ikinci maçında da Maritza'yı 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Grupa Azoty Chemik Police ekibi de Maritza'yı 3-0, CSM Targoviste'yi de 3-2'lik skorla yendi.





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