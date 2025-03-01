Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Haber; Basın Bülteni, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı mağlup etti
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01 Mart 2025 15:50
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-23, 25-13 ve 25-13'lük skorlarla 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk setinde etkili oyun kurgusuyla rakibinin üstünde baskı kuran turuncu beyazlılar, seti 25-23 kazandı. Etkili blok ve ataklarıyla Sinead Jack-Kısal sette ön plana çıktı.

İkinci ve üçüncü sette de etkili performansını sürdüren ve rakibi arasında farkı koruyan Eczacıbaşı Dynavit, setleri 25-13 ve 25- kazanarak Vodafone Sultanlar Ligi 23. haftasını galibiyetle tamamladı. Maç boyunca aldığı 13 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Aldığı 12 sayıyla Kathryn Boden galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular 12 blok ve 11 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı 23. maçında 20. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 23. maçında 15. yenilgisini aldı.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Erol Akbulut.

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Beyza, Aybüke (L).

Beşiktaş: Dilay, Rozanski, Bengisu, Szczurowka, Saliha, Maglio, Alara (L), Hümay, Merve.

Setler: 3-0 (25-23, 25-13, 25-13)

Süre: 77 dakika (29,20,19) 

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