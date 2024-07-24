Ecmel Sarıalioğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ecmel Sarıalioğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2024 20:47
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na A Milli Takım forması takdim etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery