Dzeko'nun yeni hedefi belli!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Boşnak golcü Edin Dzeko, bu sezon şu ana kadar gösterdiği üstün form grafiğiyle taraftarlarının büyük bir sevgisini kazandı.
Yıldız golcü, hem saha içinde hem de saha dışındaki profesyonel görüntüsüyle takdir alıyor. İsmail Kartal'ın da çok beğendiği Dzeko, hocasının saha içindeki en büyük silahı olmayı sürdürecek.
Dzeko'dan sıkı çalışma!
Edin Dzeko, Fenerbahçe'de başarılı olmaya ne kadar çok odaklandığını bu Milli maç haftasında net bir şekilde gösterdi. Tecrübeli forvet, Bosna Hersek'in EURO 2024 şansının kalmamasıyla birlikte teknik direktör Milosevic'ten affını istedi. 37 yaşındaki golcü, bundan sonra tamamen Kanarya'ya odaklanmaya karar verdi.
Dzeko, Milli ara öncesi oynanan Trabzonspor ve Adana Demirspor mücadelelerinde beklentilerin altında kalmış, özellikle Demir deplasmanında net fırsatları harcamıştı. Boşnak yıldız, arada hem dinlenme fırsatı buldu hem de ülkesine gitmeyerek iyice Fenerbahçe'ye yoğunlaştı. Edin Dzeko, sıkı bir şekilde çalışmasının yanı sıra hocası İsmail Kartal'la da sık sık fikir alışverişlerinde bulundu.
Hedefi yeni gol serisi
Dünyaca ünlü forvet, sahada sadece performansıyla değil, adeta Kartal'ın sağ kolu olarak da takımına katkı vermeye devam etmek istiyor. Edin Dzeko, Karagümrük maçıyla birlikte ara verdiği gol serisini yeniden başlatmaya kararlı.
Yıldız golcü, hem saha içinde hem de saha dışındaki profesyonel görüntüsüyle takdir alıyor. İsmail Kartal'ın da çok beğendiği Dzeko, hocasının saha içindeki en büyük silahı olmayı sürdürecek.
Dzeko'dan sıkı çalışma!
Edin Dzeko, Fenerbahçe'de başarılı olmaya ne kadar çok odaklandığını bu Milli maç haftasında net bir şekilde gösterdi. Tecrübeli forvet, Bosna Hersek'in EURO 2024 şansının kalmamasıyla birlikte teknik direktör Milosevic'ten affını istedi. 37 yaşındaki golcü, bundan sonra tamamen Kanarya'ya odaklanmaya karar verdi.
Dzeko, Milli ara öncesi oynanan Trabzonspor ve Adana Demirspor mücadelelerinde beklentilerin altında kalmış, özellikle Demir deplasmanında net fırsatları harcamıştı. Boşnak yıldız, arada hem dinlenme fırsatı buldu hem de ülkesine gitmeyerek iyice Fenerbahçe'ye yoğunlaştı. Edin Dzeko, sıkı bir şekilde çalışmasının yanı sıra hocası İsmail Kartal'la da sık sık fikir alışverişlerinde bulundu.
Hedefi yeni gol serisi
Dünyaca ünlü forvet, sahada sadece performansıyla değil, adeta Kartal'ın sağ kolu olarak da takımına katkı vermeye devam etmek istiyor. Edin Dzeko, Karagümrük maçıyla birlikte ara verdiği gol serisini yeniden başlatmaya kararlı.