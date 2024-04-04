Dzeko 4 maç sonra golü hatırladı

Fenerbahçe'de Yukatel Adana Demirspor ağlarını sarsan Edin Dzeko, 4 maç aradan sonra gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dzeko 4 maç sonra golü hatırladı
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04 Nisan 2024 00:58
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin 51. dakikasında kaydettiği golle 4 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Ligde forma giydiği 30. mücadelede 19. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de geçmeyi başardı.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada attığı golün ardından 4 maçta suskun kalan Dzeko; Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında gol kaydedememişti. Dzeko, 4 maç sonra yeniden skor üretmeyi başardı.

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