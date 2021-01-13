Dzanan Musa, Fenerbahçe ile görüştü

Geçtiğimiz iki sezonu NBA'de geçiren Boşnak guard Dzanan Musa'nın, Fenerbahçe ile görüştü.



Tportal'ın haberine göre Musa, Brooklyn Nets ile iki sezon geçirdikten sonra, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.



Musa, geçtiğimiz sezon NBA'de 12.3 dakika ortalama süreyle sahada kalarak, 40 maçta 4.3 sayı ortalaması kaydetmiş, G League'de ise 19.5 sayı ve 8.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



