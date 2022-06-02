Dybala, Inter için 3 kulübü reddetti!

Juventus ile olan sözleşmesi bitmesi nedeniyle takımdan ayrılan Paulo Dybala'da sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.



La Gazzetta dello Sport'a göre Newcastle, Borussia Dortmund ve Sevilla'nın istediği Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olmak istediği belirtildi.



İtalyan ekibinin, Arjantinli oyuncuya 6 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.



Yıldız oyuncu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 39 maçta 15 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.





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