Dybala, Inter için 3 kulübü reddetti!

Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'nın Inter için Newcastle, Borussia Dortmund ve Sevilla'yı reddettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dybala, Inter için 3 kulübü reddetti!
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02 Haziran 2022 16:47
Juventus ile olan sözleşmesi bitmesi nedeniyle takımdan ayrılan Paulo Dybala'da sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre Newcastle, Borussia Dortmund ve Sevilla'nın istediği Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olmak istediği belirtildi.

İtalyan ekibinin, Arjantinli oyuncuya 6 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Yıldız oyuncu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 39 maçta 15 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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