Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti.Bir süredir hastanede tedavi gören 84 yaşındaki Duygun Yarsuvat bugün hayata gözlerini yumdu.Sporx olarak Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray camiasına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz."Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.""Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.""Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.""Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz."Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.