Dusan Tadic: 'Şoför koltuğunda onlar var'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.
Dusan Tadic, "Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık. İkinci yarıda dördüncü golü bulabilirdik. İstikrarlı bir oyun sergiledik. Bunu sergilemek de bizim için önemliydi." dedi.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Dusan Tadic, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Aslında tabii ki biz oraya kazanmak için gittik (Galatasaray derbisi) ama maalesef bu olmadı. Zorlamamız gerekiyor. Şu anda şoför koltuğundaki onlar, biz de baskı yaratıyoruz. Onları zor duruma sokmak istiyoruz. Şu anda durum bize bağlı değil. Bizim hedefimiz tüm maçları kazanmak ama tabii ki umudumuz, arzumuz onların maç ve puan kaybetmesi ve bizim de kazanmamız." sözlerini sarf etti.
"KOSTIC ÖN PLANA ÇIKIYOR"
Maçın ardından kulüp televizyonuna açıklama yapan ve vatandaşı Filip Kostic ile ilgili konuşan Tadic, "Takımımız için çok önemli bir oyuncu, sistem için çok önemli biri. Performansını yükseltiyor. Şanssızdı, gol atabilir asist yapabilirdi. En-Nesyri'nin golünde şutu o çekti. Kendisi çok çalışkan ve çok iyi çalışan biri. İyi bir insan. İyi bir iş çıkarıyor. Biz takım olarak ivmemizi artırıyoruz. Bireysel olarak da Kostic ön plana çıkıyor, o da iyi gidiyor. Filip Kostic zaten bu. Hafta hafta daha iyi olacaktır." diye konuştu.
Dusan Tadic, "Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık. İkinci yarıda dördüncü golü bulabilirdik. İstikrarlı bir oyun sergiledik. Bunu sergilemek de bizim için önemliydi." dedi.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Dusan Tadic, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Aslında tabii ki biz oraya kazanmak için gittik (Galatasaray derbisi) ama maalesef bu olmadı. Zorlamamız gerekiyor. Şu anda şoför koltuğundaki onlar, biz de baskı yaratıyoruz. Onları zor duruma sokmak istiyoruz. Şu anda durum bize bağlı değil. Bizim hedefimiz tüm maçları kazanmak ama tabii ki umudumuz, arzumuz onların maç ve puan kaybetmesi ve bizim de kazanmamız." sözlerini sarf etti.
"KOSTIC ÖN PLANA ÇIKIYOR"
Maçın ardından kulüp televizyonuna açıklama yapan ve vatandaşı Filip Kostic ile ilgili konuşan Tadic, "Takımımız için çok önemli bir oyuncu, sistem için çok önemli biri. Performansını yükseltiyor. Şanssızdı, gol atabilir asist yapabilirdi. En-Nesyri'nin golünde şutu o çekti. Kendisi çok çalışkan ve çok iyi çalışan biri. İyi bir insan. İyi bir iş çıkarıyor. Biz takım olarak ivmemizi artırıyoruz. Bireysel olarak da Kostic ön plana çıkıyor, o da iyi gidiyor. Filip Kostic zaten bu. Hafta hafta daha iyi olacaktır." diye konuştu.