Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'ı pişman etti

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon gösterdiği performansla eski kulübü Ajax'ı pişman etti.

, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'ı pişman etti
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16 Aralık 2023 14:51
Sezon başında Ajax'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Dusan Tadic'in Sarı-Lacivertliler'deki performansı, Ajax'ı pişman etti.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı-Lacivertliler'in en skorer isimlerinden olan Sırp yıldız için sosyal medyada Hollandalı taraftarlar, "Tadic'i özlüyoruz", "Ne oyuncuydu ama!" gibi mesajlar paylaştı.



FENERBAHÇE PERFORMANSI

Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

AJAX PERFORMANSI

35 yaşındaki yıldız, Ajax forması ile ise 241 maça çıkıp 105 gol, 112 asistlik katkı vermişti.  

 
 

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