Sezon başında Ajax'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Dusan Tadic'in Sarı-Lacivertliler'deki performansı, Ajax'ı pişman etti.
Attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı-Lacivertliler'in en skorer isimlerinden olan Sırp yıldız için sosyal medyada Hollandalı taraftarlar, "Tadic'i özlüyoruz", "Ne oyuncuydu ama!" gibi mesajlar paylaştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.
AJAX PERFORMANSI
35 yaşındaki yıldız, Ajax forması ile ise 241 maça çıkıp 105 gol, 112 asistlik katkı vermişti.
Attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı-Lacivertliler'in en skorer isimlerinden olan Sırp yıldız için sosyal medyada Hollandalı taraftarlar, "Tadic'i özlüyoruz", "Ne oyuncuydu ama!" gibi mesajlar paylaştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.
AJAX PERFORMANSI
35 yaşındaki yıldız, Ajax forması ile ise 241 maça çıkıp 105 gol, 112 asistlik katkı vermişti.