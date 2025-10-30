30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Dursun Özbek'ten bahis skandalı için açıklama: "Bir an evvel sonuçlanması lazım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis skandallarıyla ilgili konuştu.

30 Ekim 2025 14:41 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 17:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir sponsorluk etkinliğinde bahis skandalıyla ilgili açıklama yaptı.

"HUSUS İÇ AÇICI DEĞİL"

Bahis soruşturmasına destek vereceklerini ifade eden Özbek, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak yaptığımız duyurularla anlattık. Olacak gibi değil. Özellikle, bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu konunun biz TFF bu işi yürütüyor. Biz her konuda destek vereceğimizi açıkladık.

Bunun bir an evvel, çabuk bitmesinde fayda var. Türk basınında değil, Avrupa basınında da irdeleniyor. Bu Türk futbolu lehine değil. En süratli şekilde araştırmaların, soruşturmaların yapılıp neyse kararın verilmesi lazım. O itibarla Galatasaray Spor Kulübü böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılmasında, ortaya çıkarılmasında fayda var." ifadelerini kullandı.


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
