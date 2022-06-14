Dursun Özbek: 'Sürekliliğin olması lazım'

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu için devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, törende yaptığı açıklamada, eski yönetim için, "Nasıl bir süreç olduğunu yaşamış birisi olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Başka kurumlarda olduğu gibi bir devir teslim olmuyor, ben öyle yorumlamıyorum. Biz bir ailenin parçasıyız, sizi hep kendime yakın gördüm. Bir kardeş seviyesinde gördüm. Galatasaray'ın bu zor günlerinden çıkışı birlik beraberliğin devam etmesiyle mümkündür. Hiçbirinizi rahat bırakmayacağım. Elbette ki bir süreç yaşandı ve sonra biz geldik. Daha önceki süreç bilinmeden, istişare edilmeden kulübü yönetmek mümkün değil. Devamlılık olması için tekrar tekrar rica ediyoruz. Siz geçtiğimiz bir yılı yaşadınız. Sizden almamız gereken bilgiler var. Bu konuda lütfen bizden desteğinizi esirgemeyin. Tecrübeleriniz var, Galatasaray'ın sürekliliğin olması gerekiyor. Sizin başlattığınız projelerin arkasında, devamındayız. Birçoğunu birlikte geliştirdik. O konuda bize destek olursanız, biz de elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.



Dursun Özbek'in sözlerinin ardından görüşleri sorulan sarı-kırmızılıların eski başkanı Burak Elmas ise, "Sayın başkanımız, zaten başkanımızdı. Tekrar başkan seçildi. Çok zor bir göreve soyundu. Taşın altına elini koydu. Galatasaray çok büyük bir kulüp, bu bir hizmet yarışı. Eminim ki Dursun Özbek başkanım bu görevi layıkıyla yapacaktır." dedi.



Dursun Özbek, bu sözlerin ardından bir kez daha Burak Elmas'a teşekkür etti ve, "Burak kardeşime, Burak başkanıma çok teşekkür ederim. Yönetimlerinde de destek oldum. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz onun döneminde başlayan projelere sahip çıkmak ve devam etmek." sözlerini kullandı.





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