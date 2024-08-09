Dursun Özbek: 'Kirli bir yapı, üzerimize oyunlar oynuyor'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında kirli bir yapının kulübün üzerine oynadığını söyledi.
İşte Özbek'in açıklamaları;
"Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar! Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın!"
'İKİ KERE DÜŞÜNÜN'
"Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını bilirsiniz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün."
"Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşindesiniz. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak."
"Kirli oyunun aktörleri kimler, kimlerden şüpheleniyorsunuz?"
- Dursun Özbek: "Siz gazeteciler kirli oyunlarının farkındasınız. Olayları takip ediyorsunuz. Mesleğiniz gereği bu konuda derinlemesine araştırma yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şeylerle uğraştık. Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman, önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bunlarla başarılı olunmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da oynandı, bu sene de fazlasıyla deneniyor. Bunlar beyhude. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler. Önce bunun bilinmesi lazım. Deneye deneye bıkmadılar. Haklı haksız denemeye devam ediyorlar. Beyhude... Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray bir bütündür. Tek yumruk halindeyiz. Ne yaparız da bu birliği bozarız diye beyhude çaba içindeler. Biz sergilediğimiz tek yumruk halini sahada da, her yerde de göstermeye devam edeceğiz."
İşte Özbek'in açıklamaları;
"Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar! Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın!"
'İKİ KERE DÜŞÜNÜN'
"Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını bilirsiniz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün."
"Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşindesiniz. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak."
"Kirli oyunun aktörleri kimler, kimlerden şüpheleniyorsunuz?"
- Dursun Özbek: "Siz gazeteciler kirli oyunlarının farkındasınız. Olayları takip ediyorsunuz. Mesleğiniz gereği bu konuda derinlemesine araştırma yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şeylerle uğraştık. Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman, önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bunlarla başarılı olunmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da oynandı, bu sene de fazlasıyla deneniyor. Bunlar beyhude. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler. Önce bunun bilinmesi lazım. Deneye deneye bıkmadılar. Haklı haksız denemeye devam ediyorlar. Beyhude... Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray bir bütündür. Tek yumruk halindeyiz. Ne yaparız da bu birliği bozarız diye beyhude çaba içindeler. Biz sergilediğimiz tek yumruk halini sahada da, her yerde de göstermeye devam edeceğiz."
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