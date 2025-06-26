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Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı

Türkiye Kano Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda 39 kulüpten 209'u kadın 536 sporcu mücadele ediyor.

calendar 26 Haziran 2025 15:42 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 15:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı
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Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı.

Türkiye Kano Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen ve Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti düzenlenen şampiyonaya, 39 kulüpten 209'u kadın 536 sporcu mücadele ediyor. Federasyonun 2025 faaliyet programında yer alan şampiyonada, ilk gün 1000 ve 500 metre elemeleri gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, yarın 200 metre elemeleri ve finalleri, 28 Haziran Cumartesi günü 500 metre finalleri ve 29 Haziran Pazar günü ise 1000 metre finalleri ve ödül töreniyle sona erecek.


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