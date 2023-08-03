Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
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03 Ağustos 2023 13:25
Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'ndeki şampiyonaya, 34 takım ve 354 sporcu katılıyor.

Federasyonun 2023 faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 1000 metre yarışları yapılıyor.

Program kapsamında Cuma günü 500 metre, 5 Ağustos Cumartesi günü ise 200 metre final yarışları gerçekleştirilecek.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.

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