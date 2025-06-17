ESPN'den Shams Charania'nın SportsCenter'da yaptığı açıklamaya göre, Phoenix Suns ekibi yıldız oyuncusu Kevin Durant'i takas etmek için Miami Heat, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves ile görüşmeler yürütüyor olsa da, Durant, Minnesota'ya transfer olmak istemiyor.Durant'in öncelikli tercihleri Miami, Houston ve San Antonio olarak sıralanıyor. Phoenix ile bu takımlar arasında temaslar sürerken, Durant'in menajeri Rich Kleiman da süreci yakından yönetiyor.Charania'ya göre, Durant'in 54.7 milyon dolarlık son yılına giren kontratı da bu süreçte önemli bir etken. Suns, oyuncunun tercihlerinden çok en iyi karşılığı almakla ilgileniyor.Miami Heat'in bu yarışta öne çıktığı belirtiliyor. Marc Stein'a göre, Heat cephesi Durant için ciddi bir teklif paketi oluşturmak üzere çalışıyor. Takımın, sezon ortasında yaptığı hamlelerin ardından yaz döneminde yeniden girişimde bulunduğu da aktarıldı.San Antonio Spurs ise Durant'e ilgi gösterse de Yılın Çaylağı Stephon Castle ve 2 numaralı draft hakkı gibi önemli varlıklarını takasa dahil etmek istemiyor. Phoenix ise genç oyuncular, draft hakları ve maaş esnekliği içeren bir dönüş paketi arayışında.Houston Rockets ise Batı Konferansı'nda 2. sırada yer alarak dikkat çeken genç kadrosu ve varlıklarıyla güçlü bir aday. Ancak Suns'ın, Houston'ın sunduğu tekliflere Miami'ninki kadar değer verip vermediği belirsiz.Durant, geçen sezon 75 maçta 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Phoenix'in sezonu 11. sırada tamamlamasıyla playoff dışında kalması, takas söylentilerini hızlandırdı.Toronto ve Minnesota gibi takımlar Durant için devrede olsa da, oyuncunun bu takımlara gitmek istememesi nedeniyle ihtimallerin zayıf olduğu değerlendiriliyor.