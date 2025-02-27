Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Golden State Warriors'a takas olmayı neden reddettiğini 'The Draymond Green Show' programında açıkladı.



Durant, sezona Suns ile devam etmek istediğini ve Warriors'ın mevcut kadrosuna ani bir takasın zarar verebileceğini düşündüğünü belirtti:



"Kariyerimi kendi tercihlerimle bitirmek istiyorum. Bunu herkese nasip olmayan bir fırsat olarak görüyorum"





Durant, Suns ile sezonu tamamlamak istediğini ve olası bir değişikliğin ancak yaz aylarında mantıklı olabileceğini ifade etti.



"Eğer bir takas gerçekleşecekse, bu sezon bitiminde olmalı. Sezon ortasında böyle büyük bir değişim ne benim için ne de takas olacağım takım için mantıklı olurdu."



Durant, bu sezon 45 maçta ortalama 26.9 sayı, 6.0 ribaund ve 4.3 asist üretti.



