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Durant karantinaya girecek, 4 maç yok!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, KOVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle aynı ortamda bulunduğundan ötürü, bir haftalık karantina süreci ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, KOVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle aynı ortamda bulunduğundan ötürü, bir haftalık karantina süreci ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre KD, Nets'in sonraki dört maçını kaçıracak.

Pazartesi günü erken saatlerde Brooklyn, Salı günkü Utah Jazz maçı için Durant'i, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

Bu kararın, karantinadaki ve temas takibinde bulunulan oyuncular için verildiği ve mevcut kişinin KOVID-19 testinin pozitif çıktığı anlamına gelmediği biliniyor.

Durant, koronavirüs testleri negatif çıkmaya devam ettiği sürece, en erken 12 Ocak'ta Denver Nuggets'a karşı hazır olabilecek.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında koronavirüse yakalanmış olan KD, bu sezon oynadığı altı maçta 28.2 sayı, 7.0 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları kaydetmiş durumda.

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