Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant'in yaz döneminde takas edilebileceği bazı takımların isimleri ortaya atıldı.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson, The Basketball Society podcast'inde Houston Rockets, San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder'ın Durant'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında olduğunu duyurdu.



37 yaşına girmeye hazırlanan Durant, bu sezon 26.4 sayı, 6.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ancak Phoenix Suns'ın 33-37'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alması, takımın geleceğiyle ilgili spekülasyonları artırdı.



Robinson, özellikle Houston Rockets'ın Durant için güçlü bir aday olduğunu belirtti. Durant'in Rockets başantrenörü Ime Udoka ve yardımcısı Royal Ivey ile yakın ilişkilerine dikkat çekti.



"Rockets, Durant'i kadroya katmak için fırsat kolluyor," diyen Robinson, "Royal Ivey, Durant'in en yakın arkadaşı. Düğününe katıldı, kızının vaftiz babası. İkisi de Teksas çıkışlı, Longhorns geçmişleri var," ifadelerini kullandı.



San Antonio Spurs de yıldız oyuncuya talip olan takımlar arasında. Robinson, Spurs'ün Durant'i Victor Wembanyama ile eşleştirmek istediğini vurguladı:



"San Antonio, Durant'in rahatça gelişebileceği bir yer. Wembanyama, ligin yeni yüzlerinden biri olacak ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Durant gibi oyuncular, böyle yeteneklerin yanında olmak isteyebilir."



Eski takımı Oklahoma City Thunder da Durant'in potansiyel durakları arasında. Robinson, Thunder'ın genç çekirdeği ve takas için sahip olduğu varlıkların bu senaryoyu mümkün kıldığını belirtti:



"Durant'in oyun tarzı her sisteme uyum sağlar ve OKC'de onu tamamlayabilecek birçok parça var."



Dallas Mavericks ve Washington Wizards'ın da Durant ile ilgilendiği ancak büyük pazar takımlarının bu yarışta geri planda olduğu aktarıldı. Robinson, "New York veya San Francisco gibi büyük pazarları artık tercih etmiyor. O aşamayı geçti," ifadelerini kullandı.



Ayrıca Durant'in uzun bir kariyere sahip olabileceğini ve LeBron James gibi 40'lı yaşlarına kadar oynayabileceğini ekledi.



"Kevin Durant, LeBron gibi 40'lı yaşlarına kadar sahada kalabilecek bir oyuncu. Eğer sağlıklı kalırsa, kariyeri uzun sürebilir."



Durant'in 194 milyon dolarlık kontratı gelecek sezonun sonuna kadar devam etse de Suns'ın beklentileri karşılayamaması, yönetimi farklı hamleler yapmaya itebilir. Devin Booker ve Bradley Beal ile oluşturulan "Büyük Üçlü" henüz istenilen seviyeye ulaşamazken, Durant'in takas ihtimali gündemi meşgul etmeye devam edecek.