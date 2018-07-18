Durant, Cousins'ın gelişine laf edenlere şaşırmıyor

Kevin Durant, Golden State'in bu yaz DeMarcus Cousins'i almasına karşı çıkan taraftarlardan, medyadan ve muhaliflerden gelen yorumlara şaşırmadığını söyledi.
"Kimse harika bir şeyden hoşlanmaz" diyen KD, Boogie'nin Dubs ile mükemmel uyum göstermesini bekliyor: "Bekleniyordu. Kimse harika bir şeyden hoşlanmaz. Çünkü büyüklük nadirdir, farklıdır. Ve insanlar farklıyı sevmez. O yüzden anlarım. Fakat DeMarcus'la ilgili şunu diyebilirim ki onun da, bizim de yaklaşımımız, işin sadece basketbolla alakalı olmasını istememiz,... bu şekilde baktığınızda harika bir şekilde çözülüyor." "Alçak posttan sayı bulabilen bir adamımız oldu, kendisi ikili sıkıştırmayı üzerine alabilir ve adam değiştiremezsiniz. Bu bize farklı bir bakış veriyor. Birçok takımın kısa oyuncularını, bizim uzunlarımıza verebileceklerini düşündüklerini görüyorum, ama bunu DeMarcus'la yapamazsınız." "Zaten öyle oynamaya alışık da değiliz. Şu anda alçak postta skorer bir uzunumuz var. Bir alışma süreci olacak fakat buna dört gözle bakıyorum. Yeni bir enerji tadı alacağız."
Warriors ekibi 2019 sezonunda, 2018'den beş All-Star'ı ilk beşinde görecek (Cousins, Durant, Stephen Curry, Draymond Green ve Klay Thompson), fakat Cousins'ın halen iyileşme sürecinde olduğu için Ocak ayından önce dönmesi beklenmiyor.