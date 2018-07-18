Durant, Cousins'ın gelişine laf edenlere şaşırmıyor

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Kevin Durant, Golden State'in bu yaz DeMarcus Cousins'i almasına karşı çıkan taraftarlardan, medyadan ve muhaliflerden gelen yorumlara şaşırmadığını söyledi."Kimse harika bir şeyden hoşlanmaz" diyen KD, Boogie'nin Dubs ile mükemmel uyum göstermesini bekliyor:Warriors ekibi 2019 sezonunda, 2018'den beş All-Star'ı ilk beşinde görecek (Cousins, Durant, Stephen Curry, Draymond Green ve Klay Thompson), fakat Cousins'ın halen iyileşme sürecinde olduğu için Ocak ayından önce dönmesi beklenmiyor.