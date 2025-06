NBA'in veteran süperstarı Kevin Durant, kariyerinde beşinci durağı olan Houston Rockets'ta yeni bir döneme başlıyor.Warriors, Nets ve Suns'taki görece kısa süreli maceraların ardından, hem Durant hem de Rockets bu hamleyi oyuncunun emekliliğe kadar kalacağı bir istikrar planı olarak görüyor.ESPN'in First Take programında konuşan NBA muhabiri Shams Charania,ifadelerini kullandı.Durant, 2021 yılında Brooklyn Nets ile imzaladığı dört yıllık 198 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giriyor. 2025–26 sezonu için 54.7 milyon dolar kazanacak. 6 Temmuz'dan itibaren, NBA kurallarına göre iki yıllık 112 milyon dolarlık uzatma imzalayabilecek. Eğer altı ay beklerse bu rakam 124 milyon dolara kadar çıkabiliyor.ESPN'in Get Up programında da konuşan Charania, Durant'in Houston'a gelmekten heyecan duyduğunu, bunun nedeninin sadecedeğil aynı zamandaolduğunu belirtti.Durant'in gelişi için Rockets, genç yeteneklerinden vazgeçmedi. Phoenix'e gönderilen paket içerisinde Jalen Green, Dillon Brooks, 2025 draftında 10. sıra seçimi ve beş adet ikinci tur draft hakkı yer aldı.Charania'ya göre Durant'in özelliklevegibi isimlerle oynamayı istemesi bu kararda etkili oldu. Ayrıca Rockets başantrenörü Ime Udoka ile olan geçmiş ilişkisi (Team USA ve Nets dönemi) de önemli bir faktör.Geçtiğimiz sezon sakatlıkla sona erse de, Durant 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla 12. kez All-NBA onuruna layık görüldü.