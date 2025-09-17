Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı'nda yer alabileceğini, ancak bunun tek bir koşula bağlı olduğunu açıkladı: Hâlâ takımın ana oyuncularından biri olmak.Dört kez olimpiyat altın madalyası kazanan Durant, Los Angeles'ta düzenlenecek olan 2028 Olimpiyatları'nda beşinci kez altın madalya için mücadele edebileceğini dile getirdi.Durant, 39 yaşında olacağı bu dönemde yalnızca veteran bir isim olarak kenarda oturmak istemediğini vurguladı.Durant,dedi.Durant, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 22.2 dakika ortalamayla 13.8 sayı, 6.0 ribaund ve 2.3 asist istatistikleri yakalayarak ABD'nin üst üste beşinci altın madalyasına katkı sağlamıştı.Geçtiğimiz NBA sezonunda Phoenix Suns formasıyla 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, hâlâ ligin elit skorcularından biri olduğunu kanıtladı.