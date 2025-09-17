17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Durant: "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda tek şartla oynarım..."

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı'nda yer alabileceğini, ancak bunun tek bir koşula bağlı olduğunu açıkladı: Hâlâ takımın ana oyuncularından biri olmak.

17 Eylül 2025 11:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com






Dört kez olimpiyat altın madalyası kazanan Durant, Los Angeles'ta düzenlenecek olan 2028 Olimpiyatları'nda beşinci kez altın madalya için mücadele edebileceğini dile getirdi.

Durant, 39 yaşında olacağı bu dönemde yalnızca veteran bir isim olarak kenarda oturmak istemediğini vurguladı.


Durant, "Eğer hâlâ bugünkü seviyemdeysem orada olmak isterim. Sadece saygıdan dolayı, 'gel kenarda otur' teklifini kabul etmek istemem. Ama göreceğiz. Hâlâ her gün spor salonuna gitmekten keyif alıyorum, bu da iyi bir başlangıç" dedi.

Durant, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 22.2 dakika ortalamayla 13.8 sayı, 6.0 ribaund ve 2.3 asist istatistikleri yakalayarak ABD'nin üst üste beşinci altın madalyasına katkı sağlamıştı.

Geçtiğimiz NBA sezonunda Phoenix Suns formasıyla 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, hâlâ ligin elit skorcularından biri olduğunu kanıtladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
