Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in 2016'da Warriors'a katıldığında yaşanan yanlış anlaşılmayı yeni kitabında açıkladı.Durant, 2016 yazında Oklahoma City Thunder'dan ayrılarak Golden State Warriors'a imza atarak tüm NBA dünyasını sarsmıştı. Warriors oyuncuları bu karar karşısında büyük sevinç yaşarken, Durant bir süre Curry'nin bu durumdan memnun olmadığını düşündü.Curry'nin 9 Eylül'de piyasaya çıkacak olan "Shot Ready" adlı kitabından bir bölüm, bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Curry, Durant'in Warriors'a katılma kararını açıklarken kendisinin Hawaii'de aile tatilinde olduğunu anlattı:Durant kararı sabah 05:38 civarında duyurmuştu ve Curry o sırada uykudaydı. Haberleri öğrenmesi birkaç saat sürdü. Bu da Durant'in yanlış bir izlenime kapılmasına yol açtı. İkili sonunda konuştuğunda, Durant düşüncelerini açıkça dile getirdi:Curry, Durant'i ikna etmek için Warriors heyetiyle birlikte Hamptons'a giden ekipte yer almıştı. Takımın lideri olmasına rağmen, Durant'in gelişiyle geri planda kalmayı sorun etmedi.Warriors, Durant'in katılımıyla 2017 ve 2018'de üst üste şampiyonluk kazandı. 2017'de 16-1'lik playoff derecesiyle NBA rekoru kırdılar ve adeta durdurulamaz bir güç haline geldiler. Durant, her iki finalde de MVP seçildi.