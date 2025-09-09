09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Durant, 2016'da Curry'nin tepkisini yanlış yorumlamış

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in 2016'da Warriors'a katıldığında yaşanan yanlış anlaşılmayı yeni kitabında açıkladı.

calendar 09 Eylül 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Durant, 2016'da Curry'nin tepkisini yanlış yorumlamış
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in 2016'da Warriors'a katıldığında yaşanan yanlış anlaşılmayı yeni kitabında açıkladı.

Durant, 2016 yazında Oklahoma City Thunder'dan ayrılarak Golden State Warriors'a imza atarak tüm NBA dünyasını sarsmıştı. Warriors oyuncuları bu karar karşısında büyük sevinç yaşarken, Durant bir süre Curry'nin bu durumdan memnun olmadığını düşündü.

Curry'nin 9 Eylül'de piyasaya çıkacak olan "Shot Ready" adlı kitabından bir bölüm, bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Curry, Durant'in Warriors'a katılma kararını açıklarken kendisinin Hawaii'de aile tatilinde olduğunu anlattı:
"4 Temmuz'da Durant, Golden State'e katılma kararını açıkladığında Hawaii'de aile tatilindeydim. Kevin, bana dünyaya açıklamadan önce telefon etmeye çalışmış ama aramızdaki saat farkı nedeniyle hâlâ uyuyordum. Kararı öğrenene kadar günün yarısı ve haber döngüsünün yarısı geçmişti."


Durant kararı sabah 05:38 civarında duyurmuştu ve Curry o sırada uykudaydı. Haberleri öğrenmesi birkaç saat sürdü. Bu da Durant'in yanlış bir izlenime kapılmasına yol açtı. İkili sonunda konuştuğunda, Durant düşüncelerini açıkça dile getirdi:
"Beni geri aramadığında sinirlendiğini düşündüm."

Curry, Durant'i ikna etmek için Warriors heyetiyle birlikte Hamptons'a giden ekipte yer almıştı. Takımın lideri olmasına rağmen, Durant'in gelişiyle geri planda kalmayı sorun etmedi.

Warriors, Durant'in katılımıyla 2017 ve 2018'de üst üste şampiyonluk kazandı. 2017'de 16-1'lik playoff derecesiyle NBA rekoru kırdılar ve adeta durdurulamaz bir güç haline geldiler. Durant, her iki finalde de MVP seçildi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.