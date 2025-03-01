Duplantis, 11. kez dünya rekoru kırdı!

Duplantis, sırıkla atlamada 11. kez dünya rekorunu kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Duplantis, 11. kez dünya rekoru kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 13:42
İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 6,27 metreye çıkararak kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirdi.

25 yaşındaki sporcu, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu kapsamında gerçekleştirilen All Star Perche turnuvasında yeni dünya rekorunu kırdı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirirken, geçen ağustos ayında Polonya'da düzenlenen bir yarışmada kırdığı 6,26 metrelik rekorunu bir santimetre daha geliştirdi.

Duplantis, Paris 2024 Oyunları'nda üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurken dünya rekorunu 6,25 metreye çıkarmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery