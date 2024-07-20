Dünya Supersport Şampiyonası

"Can Öncü Çekya etabında 12. sırada tamamladı, Bahattin Sofuoğlu yarış dışı kaldı."

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Supersport Şampiyonası
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20 Temmuz 2024 17:27
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya etabında ilk yarışı 12. sırada tamamladı.

Çekya'nın Most kentindeki sezonun 6. ayağındaki yarışa 12. cepten başlayan Kawasaki Puccetti takımı sürücüsü Can Öncü, bitiş çizgisini başladığı sırada geçti.

MV Agusta takımı adına mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise 17. turda yarış dışı kaldı.

Hafta sonunun ilk yarışını genel klasman lideri Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas kazandı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, pazar günü koşulacak.

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