Dünya şampiyonu halterci, kapıcı dairesinde hazırlıklarını sürdürüyor

Sivas'ta yaşayan dünya şampiyonu milli halterci Caner Toptaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinin altında antrenman salonuna dönüştürdüğü kapıcı dairesinde form tutuyor.Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkması kısıtlanan 19 yaşındaki halterci Caner Toptaş, milli takım antrenörü Mehmet Semih Ceylan'ın desteğiyle oturdukları apartmanın kapıcı dairesini antrenman salonuna çevirdi.Fiji'de geçen yıl haziran ayında düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda koparmada 125 kilo ile toplamda ise 273 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Caner, yeni madalyalar kazanmak için Kovid-19'a rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Halterde iki kez de gençler Avrupa şampiyonluğu bulunan Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Romanya'da düzenlenecek Halter Dünya Şampiyonası'nın iptal edildiğini söyledi.Şampiyonanın iptal olmasından sonra Halter Milli Takımı'ndan Büyükler Avrupa Şampiyonası daveti aldığını belirten Caner Toptaş, "Milli takıma gittim. Moskova'da düzenlenecek yarışma için yaklaşık 1 ay kalmıştı. Maalesef koronavirüs nedeniyle o yarışma da iptal edildi ve oraya da gidemedik." dedi.Koronavirüs nedeniyle, 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkmasının kısıtlı olduğunu dile getiren milli halterci, şunları kaydetti:"Virüs belirli bir zaman sonra geçecek ama antrenmansız kalmak istemedim. Milli takım antrenörü hocam Semih Ceylan sayesinde evimin alt katındaki kapıcı dairesinin bir odasını antrenman salonuna çevirmeyi düşündük. Hocam da geldi baktı ve burayı antrenman salonu yapabileceğimizi söyledi. Koparma ve silkme malzemeleriyle burayı antrenman salonu yapmaya çalıştık. Günde 1 saat buraya inip antrenmanlarımı yapıyorum. Bayağı zor oluyor, ortamın havasız olması sıkıntı çektiriyor bana. Antrenman sırasında camları açarak idare etmeye çalışıyorum."Caner, ramazan ayında orucunu aksatmadığını, antrenmandan kalan zamanlarını ise evde egzersiz yaparak ve kitap okuyarak geçirdiğini ifade etti.Koronavirüs sürecinin bir an önce son bulmasını ve yeniden podyuma dönmeyi arzuladığını aktaran Caner, "İlk olarak hedefimde Gençler Dünya Şampiyonası var. Geçen sene olduğu gibi inşallah bu sene de şampiyon olmayı düşünüyorum. Peşinden Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gidip orada da ilk üçe girmeyi düşünüyorum." diye konuştu.Milli halterci Caner Toptaş, koronavirüs döneminde birçok milli sporcunun "evde kal" çağrısı yaptığını anımsatarak, "Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor süreçte ben evde kalıyorum, vatandaşlarımıza da mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.