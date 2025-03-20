Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri heyecanı başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak.



Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında yarın ve 22 Mart Cumartesi günü 12 maç yapılacak.



A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.



Elemelerde ilk haftanın maç programı (TSİ) şöyle:



21 Mart Cuma:



- G Grubu



22.45 Malta-Finlandiya



22.45 Polonya-Litvanya



- H Grubu



20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino



22.45 Romanya-Bosna Hersek



- K Grubu



22.45 Andorra-Letonya



22.45 İngiltere-Arnavutluk



22 Mart Cumartesi:



- I Grubu



20.00 Moldova-Norveç



22.45 İsrail-Estonya



- J Grubu



17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya



22.45 Galler-Kazakistan



- L Grubu



20.00 Karadağ-Cebelitarık



22.45 Çekya-Faroe Adaları



- Millilerin maç programı



Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.



Millilerin maç programı şu şekilde:



4 Eylül: Gürcistan-Türkiye



7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı



11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye



14 Ekim: Türkiye-Gürcistan



15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan



18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye



- Gruplar



Avrupa elemelerinde 54 ülke mücadele edecek.



Elemelerde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı 12 grup şöyle:



A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg



B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova



C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus



D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan



E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan



F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan



G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta



H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino



I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova



J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn



K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra



L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık



- Avrupa'dan 16 ülke katılacak



Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.



Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla 16 ekip play-off maçları yapacak.



- Maç takvimi



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri maç takvimi şu şekilde:



1. maç haftası - 21-22 Mart



2. maç haftası - 24-25 Mart



3. maç haftası - 6-7 Haziran



4. maç haftası - 9-10 Haziran



5. maç haftası - 4-5-6 Eylül



6. maç haftası - 7-8-9 Eylül



7. maç haftası - 9-10-11 Ekim



8. maç haftası - 12-13-14 Ekim



9. maç haftası - 13-14-15 Kasım



10. maç haftası - 16-17-18 Kasım



Play-off maçları - 26 ve 31 Mart 2026



